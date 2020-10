Il sindaco di Città di Castello: "Reparto Covid in saturazione. Dpcm? Non si può morire di fame"

"Non si deve morire di Covid ma non si deve morire neanche di fame". Così conclude l'ultimo suo messaggio Luciano Bacchetta, sindaco di Città di Castello e presidente della Provincia di Perugia.

"Nel nuovo Dpcm i bar e ristoranti dalle 18.00 dovranno essere chiusi - spiega il primo cittadio tifernate -. Anche questa decisione ci amareggia perché sappiamo quanto i nostri operatori abbiamo sofferto durante il lock down. Dopo la riapertura estiva, vedere che siamo punto a capo, ci dispiace perché investe un settore vitale della nostra attività economica. Anche questa mattina in centro c’erano tantissimi turisti, la gente ha voggia di vivere e di avere una sembianza di quotidianità normale. Ma gli esperti dicono che le misure restrittive sono necessarie. L’economia è importante quanto la salute perché senza un’economia che funziona anche la salute è a repentaglio”.

Bacchetta ha fatto inoltre il punto della situazione sull'emergenza sanitaria nel territorio comunale: “Aggiorniamo i dati con 15 positivi e 3 guariti. Nessuno dei positivi è ricoverato. Il nostro reparto Covid dell’ospedale è in saturazione. In Umbria la situazione è particolarmente difficile. È terza in Italia per contagio e l’emergenza regionale si ripercuote anche sulla nostra città. I nostri positivi sono in isolamento domiciliare contumaciale. Quindi il contesto attualmente non sembra destare particolare preoccupazione ma il contesto in cui ci muoviamo è indicativo di un momento di crisi. Città di Castello deve continuare, come sempre ha fatto, a rispettare le regole. Io sono molto soddisfatto dei miei concittadini".