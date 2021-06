Coronavirus, l'ospedale di Spoleto è 'Covid-free': riaprono pronto soccorso e reparti

L'ospedale di Spoleto è di nuovo 'Covid-free' e tornano così attivi i reparti di Medicina, Ortopedia, Chirurgia Generale, Ginecologia e Urologia. "Un segnale di speranza - spiega la Usl Umbria 2 in una nota - di ripartenza e di ritorno alla normalità" per il 'San Matteo degli Infermi', che sette mesi fa era stato convertito n Covid Hospital per dare il proprio contributo al contrasto della pandemia in Umbria e alla cura di centinaia di pazienti affetti da coronavirus con un quadro clinico severo.

"Una misura di grande impatto - si legge ancora nel comunicato - che dà seguito alla delibera della Giunta regionale, illustrata a Spoleto dalla presidente Donatella Tesei, con la quale il “San Matteo degli Infermi” è tornato Covid free, e alla riunione operativa della scorsa settimana presieduta dal direttore generale dell’azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino, che ha visto la presenza della direzione strategica aziendale, della direzione medica di presidio e dei responsabili delle strutture, dei reparti e dei servizi del nosocomio".

Il cronoprogramma delle riaperture, definito e redatto al termine della riunione operativa dalla direttrice sanitaria dell’Azienda Usl Umbria 2 Simona Bianchi e dalla direttrice medica di presidio Orietta Rossi, è già in una fase avanzata. Da domenica scorsa (6 giugno), è tornato operativo il reparto di Chirurgia multidisciplinare, composto da Chirurgia, Ginecologia ed Urologia e ubicato al primo piano dell’edificio chirurgico con una dotazione di 19 posti letto, 14 ordinari e 5 di day surgery. Sono in corso alcuni interventi strutturali e lavori nello spogliatoio che, una volta terminati, consentiranno la riapertura a breve anche dell’ex reparto day week surgery, situato al secondo piano.



Da ieri (lunedì 7 giugno) sono invece operative e lavorano a pieno regime le sale operatorie di chirurgia ordinaria e robotica, che si affiancano ai servizi di day surgery e della chirurgia ambulatoriale rimaste sempre attive. Riattivato inoltre il reparto di Ortopedia, al piano terra dell’edificio chirurgico, dotato di 16 posti letto di cui 14 ordinari e due di day surgery che va ad affiancarsi alla chirurgia ambulatoriale ortopedica. Nella struttura di Ortopedia torneranno ad essere operativi fisiatri e fisioterapisti, come in periodo pre-Covid, per garantire gli interventi di riabilitazione necessari durante la degenza post operatoria fino alla dimissione del paziente. Spazio anche ai pazienti di chirurgia ambulatoriale oculistica, ospitati in un settore dedicato.

Sempre ieri è tornato attivo il reparto di Medicina con 18 posti letto ordinari e un posto letto di day hospital. A ciò si affiancano tutti i servizi ambulatoriali rimasti attivi anche nel corso della fase di riconversione in Covid Hospital. Completa per ora il quadro delle riaperture il Pronto Soccorso che si avvarrà h 24 del medico di guardia e degli specialisti di riferimento (chirurghi, ortopedici, ginecologi) prevedendo i ricoveri nella struttura ospedaliera. Soltanto per i casi di particolare gravità e urgenza verrà disposto il trasferimento all’ospedale di Foligno.



"La riapertura e ripartenza delle attività ospedaliere - conclude la Usl Umbria 2 - verrà supportata da un corposo adeguamento della dotazione organica grazie ai numerosi concorsi ed avvisi pubblici, riportati nel sito web istituzionale dell’azienda sanitaria, per il reclutamento di medici specialisti mentre il concorso unico regionale degli infermieri, di cui la Usl Umbria 2 è stata azienda capofila insieme all’Azienda Ospedaliera 'Santa Maria' di Terni, consentirà in tempi rapidi l’ingresso in servizio di 324 professionisti".