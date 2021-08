Coronavirus, Magione in lutto per un nuovo decesso: "Condoglianze ai familiari"

Il messaggio del sindaco Chiodini: "Dopo diversi giorni di ospedale, di cui gli ultimi nel reparto di terapia intensiva, non ce l'ha fatta una delle due persone ricoverate"

"Dopo diversi giorni di ospedale, di cui gli ultimi nel reparto di terapia intensiva, non ce l'ha fatta una delle due persone ricoverate. Come amministrazione comunale esprimiamo le più sentite condoglianze ai familiari". Questo il messaggio di cordoglio del sindaco Giacomo Chiodini dopo il nuovo decesso per Covid registrato a Magione.

"I positivi scendono a venti con una persona ancora ricoverata - spiega poi in una nota l'amministrazione facendo il punto dell'emergenza in città -. Il quadro sanitario a livello comunale è di 20 positivi (-3), 1.071 guariti (+15), 25 in isolamento (+1), un ricovero e 36 decessi dall'inizio della pandemia".