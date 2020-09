Coronavirus, a Nocera Umbra un nuovo caso di 'importazione': paziente ricoverato

Coronavirus, un nuovo caso di 'importazione' a Nocera Umbra. Ad annunciarlo oggi (venerdì 11 settembre) il sindaco Giovanni Bontempi.

"Il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 2 - si legge in una nota del primo cittadino - ci ha informati di un nuovo caso di positività al virus Covid-19 nel Comune di Nocera Umbra. Il soggetto rientrato da paese extra-comunitario si trovava in isolamento domiciliare. Attualmente è in ricovero ospedaliero".