Coronavirus, altre tre casi positivi a Umbertide: "Sono rientrati da vacanze all'estero"

Altri tre casi di coronavirus a Umbertide. Il conteggio sale così a 4 positivi al Covid-19. A darne notizia, con una nota ufficiale, è il sindaco Luca Carizia: "Dal Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 siamo stati informati della presenza di altri tre casi di positività al Covid-19 nel nostro Comune".

E ancora: "Tutti e tre i soggetti - spiega il sindaco - sono rientrati da vacanze all'estero da zone a rischio ed attualmente sono in isolamento domiciliare".

Nella giornata di giovedì 13 agosto sempre il sindaco aveva dato notizia di un nuovo caso: "Il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 - scrive il sindaco - nella mattinata odierna ci ha dato notizia di un caso di positività al Covid-19 nel nostro Comune. Il soggetto, pur essendo residente in un Comune del Nord Italia, attualmente si trova in isolamento domiciliare in una sua casa nel nostro territorio comunale".