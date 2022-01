Coronavirus, rifiutano di vaccinarsi: altri 10 medici sospesi

Altri dieci medici sospesi dal Consiglio dell'ordine dei medici di Perugia per non essersi vaccinati contro il coronavirus. A riportare la notizia è il Corriere dell'Umbria. Dodici dei 34 già sospesi si sono vaccinati e sono stati reintegrati. Secondo il quotidiano sono una cinquantina i medici che hanno ottenuto l’esonero per via di patologie già esistenti.