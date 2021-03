Coronavirus in Umbria, la mappa al 23 marzo: tutti i dati comune per comune

I numeri dei pazienti positivi, guariti, deceduti, in isolamento contumaciale, ricoverati e in terapia intensiva nei vari centri e ospedali umbri secondo i dati di Regione e Protezione Civile

Quattordici morti, 174 positivi e 180 guariti. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 12.07 del 23 marzo, sono 5383 (-20 rispetto al 22 marzo) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore eseguiti 3.856 tamponi e 3.669 test antigenici.

Al 23 marzo sono 450 (-11 rispetto al 22 marzo) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 67 (-6 rispetto al 22 marzo) in terapia intensiva.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 49.469 (+174 rispetto al 22 marzo) i casi totali di positività al coronavirus registrati in Umbria, 42859 (+180 rispetto al 22 marzo) i guariti, 1227 (+14 rispetto al 22 marzo) i decessi, 763.840 (+3856 rispetto al 22 marzo) i tamponi eseguiti e 176.079 (+3669 rispetto al 22 marzo) i test antigenici eseguiti.

Di seguito le mappe della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire - con i dati comune per comune, come sono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i positivi, i guariti, i deceduti, le persone in isolamento contumaciale, i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva.

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI

ATTUALMENTE POSITIVI

GUARITI

DECEDUTI

ISOLAMENTI CONTUMACIALI

RICOVERATI

'COVID HOSPITAL', TERAPIA INTENSIVA

Continua a leggere >>>