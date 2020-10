Coronavirus, Magione: negativi i tamponi per una delle classi in quarantena, ma contagi in aumento

Tutti negativi al primo tampone i ragazzi di una delle due classi in quarantena a Magione, anche se dovranno attendere la fine della quarantena e un secondo tampone negativo in uscita. A comunicarlo è il Comune, che spiega però come i casi di positività al coronavirus, nelle ultime ore, sono aumentati a 29, mentre sono 150 le persone in isolamento fiduciario.

"Buone comunque le condizioni di salute: nessuno degli attualmente positivi è ricoverato" si legge in una nota dell'amministrazione comunale, che fa poi una breve sintesi delle nuove regole in materia di mascherine in base al decreto legge 7 ottobre 2020. "Mascherina obbligatoria in tutti i luoghi chiusi, tranne le abitazioni private, mentre per la scuola rimangono le stesse disposizioni già vigenti, ovvero obbligatoria solo in movimento. Obbligo di portare con sé la mascherina e di indossarla anche all'aperto se vicini a persone non conviventi. Sono esclusi dall'uso della mascherina i bambini sotto i sei anni; chi sta svolgendo attività sportiva e chi si trova in un luogo isolato. Nessun obbligo anche per persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina".

Infine alcune raccomandazioni ai cittadini: "Questo è il momento della massima prudenza - si legge ancora nella nota del Comune di Magione -. Senza allarmismi, ma con la consapevolezza che atteggiamenti poco attenti possono essere causa di contagio".