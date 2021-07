Da Italia-Inghilterra a Umbria Jazz, Perugia si prepara al week end: più controlli in centro storico

Riunione tecnica in Questura per gestire un fine settimana ricco di eventi: in previsione dei possibili festeggiamenti per gli azzurri tutto il personale del Posto di Polizia dell'acropoli sarà impegnato per l’intera notte

Un week end decisamente impegnativo quello in arrivo per le Forze dell’Ordine della provincia di Perugia, dove sono diversi gli eventi in programma nel fine settimana: dalla finale di Euro2020 tra Italia-Inghilterra che in molti decideranno di seguire nei locali dell'acropoli o attraverso i maxi-schermi allestiti nelle arene cinematografiche del Frontone e a Pila. Senza contare poi il Festival dei Due Mondi a Spoleto e le centinaia di visitatori attesi nella piana di Castelluccio di Norcia per la Fioritura.

Una riunione tecnica è stata intanto convocata dal questore Antonio Sbordone, con i rappresentanti di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, Polizia Provinciale, Polizia Locale e Protezione Civile. Al centro del tavolo di lavoro la necessità di coordinare le attività di tutti gli attori della sicurezza, al fine di consentire che i programmati eventi possano svolgersi nel rispetto della normativa Covid-19 e senza criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

"Risulterà di fondamentale importanza - spiega la Questura in una nota - l’apporto di tutti gli attori in campo, comprese le Polizie Municipali e gli appartenenti alla Protezione Civile, nonché nell’ottica della sicurezza partecipata, il contributo degli stessi titolari di locali ed esercizi pubblici, da sempre dimostratisi particolarmente sensibili al rispetto delle regole, e che verranno ulteriormente sensibilizzati al riguardo. In occasione degli auspicabili festeggiamenti dopo la finale del campionato europeo di calcio tutto il personale addetto al Posto di Polizia del Centro Storico sarà impegnato per l’intera notte".

Una precisazione poi dal questore Sbordone: “Si tratta di spettacoli e di eventi sportivi che vanno vissuti con calore e partecipazione, com’è giusto che sia. A noi spetta il compito di accompagnare, seguire, vigilare al fine di evitare eccessi pericolosi. Grazie al lavoro di squadra messo in campo - ha concluso il questore - sono sicuro che tutto andrà per il meglio”.