Coronavirus Umbria, il bollettino della settimana dal 31 luglio al 7 agosto: 22 positivi

Ventidue positivi in una settimana e sette guariti. Gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria registrano un +15. E ci sono due nuovi casi di ricovero in ospedale e 213 persone in più in isolamento. Negli ultimi sette giorni sono stati eseguiti 5.758 tamponi. Ecco tutti i dati ufficiali della Regione Umbria e della Protezione Civile.

Coronavirus Umbria, il bollettino della settimana dal 31 luglio al 7 agosto

Questi i dati riferiti alla settimana dal 31 luglio al 7 agosto per ciò che riguarda l’andamento epidemiologico del virus COVID-19 in Umbria, aggiornati alle ore 8 di venerdì 7 agosto: i casi positivi sono passati da 1.466 del 31 luglio a 1.488 del 7 agosto (+ 22); gli attualmente positivi da 23 sono diventati 38 (+ 15).

I guariti sono cresciuti da 1363 a 1370 (+ 7); i ricoveri totali sono passati da 6 a 8 (+ 2); di questi, nessun paziente è rianimazione (invariato).

I decessi sono 80 (invariato). Il totale delle persone attualmente in isolamento sono 756 rispetto alle 543 (+ 213) del 31 luglio, e di queste sono in isolamento contumaciale 30 rispetto ai 17 del 31 luglio (+ 13).

Alle ore 8 di questa mattina il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 126.654, rispetto ai 120.896 effettuati alla data del 31 luglio, con un aumento di 5.758 tamponi.