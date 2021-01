Coronavirus, Gualdo Tadino: due classi della scuola elementare in isolamento fiduciario

Due classi della scuola elementare 'Tittarelli' di Gualdo Tadino, insegnanti comprese, sono in isolamento fiduciario. A comunicarlo è il sindaco Massimiliano Presciutti, che in un video postato sulle pagine social del Comune fa il punto sull'emergenza coronavirus nel territorio.

"Oggi abbiamo 10 guariti e 4 positivi in totale scendiamo a 133 casi complessivi - spiega il primo cittadino -. Purtroppo abbiamo due classi quinte della scuola elementare Tittarelli e le relative insegnanti in isolamento fiduciario, stamattina sono stati tutti sottoposti a tampone molecolare domani avremo gli esiti. La situazione resta complicata ma abbiamo il dovere di guardare avanti e continuare a combattere per vincere questa battaglia. Domani alle 11.15 il pontificale in onore del nostro Santo Patrono Beato Angelo e la consegna del Premio verrà trasmessa in diretta televisiva da Trg sul canale 11 del digitale terrestre. Forza e coraggio".