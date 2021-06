Coronavirus, con l'Umbria in zona bianca aumenta la capienza su treni e bus: le novità

Con l'Umbria ormai da diversi giorni in zona bianca si fanno continui passi verso un ritorno alla 'normalità' e da oggi ci sono novità anche nel settore del trasporto pubblico, con la Giunta regionale che ha autorizzato da domani l’aumento fino all'80% della capienza consentita su treni e autobus rispetto al 50% attuale (il limite imposto alle regioni in zona gialla).

“Esaminata la situazione generale - sottolinea Enrico Melasecche, assessore regionale ai Trasporti, Enrico Melasecche -, la Giunta ha deciso con la presidente Tesei di adottare questa misura di ritorno graduale alla normalità, ferme restando le note precauzioni di carattere generale". A seguito infatti di un "chiarimento del Coordinamento delle Regioni italiane - come evidenzia ancora Melasecche -, anche in Umbria, come nelle regioni contermini di Marche, Toscana e Lazio, a partire da domani (giovedì 24 giugno, ndr) tutti i mezzi di trasporto pubblico potranno essere occupati fino all’80% della loro capienza, come riportata nella carta di circolazione di ciascun mezzo”.