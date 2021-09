Coronavirus, i dati delle scuole in Umbria: 34 classi in isolamento e 39 alunni positivi

Trentaquattro classi in isolamento, 39 alunni positivi e due cluster individuati. La Regione Umbria, con una nota, stila il punto sui contagi da coronavirus nelle scuole. Secondo i dati aggiornati al 21 settembre non si registrano positivi tra il personale scolastico. Sono 761, invece, i contatti stretti in isolamento.

Dei 39 alunni positivi 10 sono della scuola d'infanzia, 10 della primaria, 5 della secondaria di primo grado e 14 della secondaria di secondo grado.

I cluster individuati, invece, sono uno alla scuola d'infanzia e uno alla primaria.

Le classi in isolamento sono 6 della scuola d'infanzia, 9 della primaria, 5 alla secondaria di primo grado, 14 alla secondaria di secondo grado.