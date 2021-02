Coronavirus in Umbria, i dati delle scuole al 16 febbraio: gli alunni contagiati e le classi in quarantena

Ventidue cluster e 94 alunni positivi al coronavirus. Secondo i dati ufficiali della Regione Umbria della situazione delle scuole - aggiornati al 16 febbraio - sono 61 le classi in quarantena e 34 quelle 'in attenzione', cioè sottoposte a tampone ma senza isolamento. Al 16 febbraio sono 33 i contagi registrati tra il personale scolastico e 1123 i contatti stretti di classe in isolamento.

Al 16 febbraio calano tutti gli indicatori, ad eccezione delle classi e degli alunni sottoposti a tampone e sorveglianza sanitaria.

Gli alunni positivi al coronavirus sono 94: 37 della scuola d'infanzia, 23 della primaria, 30 della secondaria di primo grado e 3 della secondaria di secondo grado. Un alunno, invece, risulta contagiato sull'autobus.

Sono 33, invece, i contagi tra il personale scolastico: 9 alla scuola d'infanzia, 14 alla primaria, 7 alla secondaria di primo grado, 2 alla secondaria di secondo grado e uno sull'autobus.

I cluster individuati sono 22: 9 alla scuola d'infanzia, 7 alla primaria, 5 alla secondaria di primo grado e uno alla secondaria di secondo grado.

I contatti stretti di classe in isolamento al 16 febbraio sono 1123: 372 alla scuola d'infanzia, 290 alla primaria, 373 alla secondaria di primo grado, 74 alla secondaria di secondo grado e 14 sull'autobus.

Secondo i dati della Regione Umbria sono 61 le classi in isolamento al 16 febbraio: due sullo scuolabus, 19 alla scuola d'infanzia, 17 alla primaria, 17 alla secondaria di primo grado e 6 alla secondaria di secondo grado.

Il totale delle classi in attenzione è di 34: nessuna alla scuola d'infanzia, 11 alla primaria, 11 alla secondaria di primo grado e 12 alla secondaria di secondo grado. Gli alunni 'in attenzione', invece, sono 715: nessuno alla scuola d'infanzia, 233 alla primaria, 261 alla secondaria di primo grado e 221 alla secondaria di secondo grado.