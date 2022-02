Coronavirus in Umbria: incidenza in calo, Rt a 0.85. Meno positivi tra i sanitari e nelle carceri, ma non nelle Rsa

"La situazione coronavirus in Umbria è sotto controllo". Ad affermarlo è Luca Coletto, assessore regionale alla Salute, in apertura della conferenza settimanale con cui la Regione fa il punto sull'emergenza Covid. Dai dati del nucleo epidemiologico umbro si evince trend in leggera diminuzione per quanto riguarda la curva epidemica, così come per la media mobile a 7 giorni.

L’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni diminuisce attestandosi ad un valore di 0,85 mentre l’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti all'1 febbraio è pari a 1.350. L’incidenza settimanale mobile per classi di età mostra una riduzione/stabilizzazione del dato per tutte le fasce ma ancora tassi superiori alla media regionale per la popolazione tra i 3 e i 44 anni, superando 3.000 casi per 100.000 abitanti nella fascia 3-13 anni. Tutti i Distretti sanitari hanno l’incidenza superiore a 1.000 casi per 100.000 abitanti.

Rimane consistente l’impegno ospedaliero regionale con un ulteriore lieve aumento in area medica, mentre al primo febbraio si registrano 228 ricoveri di cui 9 in terapia intensiva, mentre, nella settimana dal 24 al 30 gennaio, si sono verificati 29 decessi. Positivi in calo infine nelle scuole, nelle carceri e tra gli operatori sanitari ma non nelle Rsa dove "comunque la situazione è assolutamente sotto controllo - ha assicurato Coletto -, nel senso che non abbiamo esiti negativi e i positivi sono sostanzialmente asintomatici".