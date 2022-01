Coronavirus in Umbria, il bollettino del 20 gennaio: attualmente positivi ancora in calo, ma altri due decessi

Sono 2.133 (quindi 269 in meno rispetto ai 2.402 di ieri) i nuovi casi di coronavirus registrati oggi (giovedì 20 gennaio 2022) in Umbria, dove diventano così 135.626 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Sono però 4.267 - quindi 161 in più rispetto ai 4.106 del giorno precedente - i tamponi molecolari eseguiti nelle ultime ore (con il totale che sale a 1.427.572), mentre diventano 1.826.908 (+12.398, ieri erano stati 12.239) i test antigenici effettuati finora: sono dunque 16.665 (+320 rispetto a ieri) i test totali processati nelle ultime ore con un tasso di positività che (prendendo in considerazione la somma di tamponi e test) passa dal 14,69% di ieri all'ordierno 12,79%.

Nel bollettino odierno - con i dati di Regione e Protezione Civile aggiornati alle ore 10.17 - come ieri si registra comunque un calo (seppure lieve) degli attualmente positivi, che ora sono 25.949 (-59). Questo perché cresce il numero dei guariti che diventano 108.100 (+2.190), mentre salgono a 1.577 (+2) i decessi complessivi conteggiati dall'inizio della pandemia. In diminuzione invece il numero delle persone in isolamento contumaciale che ora sono 25.736 (-58), mentre nei reparti Covid degliospedali umbri scende a 213 (-1) il totale dei ricoverati ma sale a 11 (+1) il numero di quelli in terapia intensiva.