Coronavirus, controlli a tappeto dei carabinieri di Assisi: due persone denunciate

Le denunce sono scattate per l'ipotesi di reato di false attestazioni, tre invece i cittadini multati per il mancato rispetto delle norme anti-Covid

Con l'Umbria in zona arancione non si fermano i controlli delle forze dell'ordine impegnate nell'attività per verificare il rispetto delle restrizioni in vigore per l'emergenza coronavirus.

Maxi controlli degli ultimi giorni sono stati effettuati anche dai carabinieri della Compagnia di Assisi su 317 persone, 240 veicoli e 77 esercizi commerciali. Sono state 124 le autocertificazioni acquisite, 3 le persone multate e 2 le persone denunciate per l'ipotesi di reato di false attestazioni.