Coronavirus in Umbria, il bollettino della settimana dal 7 al 14 agosto: 44 nuovi contagi

Quarantaquattro nuovi casi di positività al coronavirus in sette giorni e nove guariti, con due ricoveri in ospedale. Ecco il bollettino della Regione Umbria per la settimana dal 7 al 14 agosto: "I casi positivi - scrive la Regione Umbria - sono passati da 1.488 del 7 agosto a 1.532 del 14 agosto (+ 44); gli attualmente positivi da 38 sono diventati 73 (+ 35)".

I guariti "sono cresciuti da 1370 a 1379 (+ 9); i ricoveri totali sono passati da 8 a 10 (+ 2); di questi, nessun paziente è rianimazione (invariato)".

I decessi "sono 80 (invariato). Il totale delle persone attualmente in isolamento sono 835 rispetto alle 756 (+ 79) del 7 agosto, e di queste sono in isolamento contumaciale 63 rispetto ai 30 del 7 agosto (+ 33)". E ancora: "Alle ore 8 di questa mattina il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 131.894, rispetto ai 126.654 effettuati alla data del 7 agosto, con un aumento di 5.240 tamponi".