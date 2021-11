Coronavirus, i dati delle scuole dell'Umbria: gli alunni positivi e le classi in quarantena

Diciannove cluster e 92 alunni positivi. Secondo l'aggiornamento della Regione Umbria al 26 novembre sono 39 le classi in isolamento per contagi da coronavirus in tutta l'Umbria. Registrati anche 13 contagi tra il personale scolastico.

Dei 19 cluster individuati 4 sono alla scuola d'infanzia, 13 alla primaria, uno alla secondaria di primo grado e uno alla secondaria di secondo grado.

Dei 92 alunni positivi al coronavirus al 26 novembre 16 sono della scuola d'infanzia, 65 della primaria, 4 della secondaria di primo grado, 6 della secondaria di secondo grado e uno dei trasporti scolastici.

Delle 39 classi in isolamento 21 sono della scuola infanzia, 13 della primaria, 2 della secondaria di primo grado, 2 della secondaria di secondo grado e una dei trasporti scolastici.

Tra il personale scolastico 7 positivi alla scuola d'infanzia, 5 alla primaria e uno alla secondaria di secondo grado.