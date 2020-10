Coronavirus, positivi tra alunni e docenti: chiusa la scuola elementare di Cerqueto

Positivi al coronavirus alcuni alunni e alcuni docenti, chiude per alcuni giorni (da oggi, martedì 27 ottobre, fino a venerdì 30 ottobre) la scuola elementare di Cerqueto. A comunicarlo, dopo l'ordinanza comunale, è la stessa amministrazione cittadina che è intervenuta in accordo con la Direzione didattica e con la Protezione civile.

"Le attività didattiche potranno riprendere, salvo diverse disposizioni, a partire dal 2 novembre 2020 - si legge in una nota -. La chiusura è stata decisa in via precauzionale dopo il riscontro di alcune positività al Covid-19, sia tra gli alunni che tra i docenti, e a seguito delle quali la scuola ha subito disposto tutte le misure in applicazione del protocollo di sicurezza, a partire dall’isolamento fiduciario delle classi interessate e dei docenti. Il moltiplicarsi dei contagi ha tuttavia reso opportuno anche un intervento di natura preventiva con la sospensione, appunto, dell’attività di tutto il plesso, al fine di limitare il più possibile il propagarsi dei contagi e permettere, nei giorni di chiusura, una approfondita sanificazione e igienizzazione dell’edificio scolastico. Allo stesso tempo la Direzione didattica è stata chiamata dall’amministrazione a relazionare sull’evoluzione della situazione circa le condizioni di rientro delle classi e dei docenti posti in isolamento fiduciario, al fine di valutare in modo tempestivo e condiviso eventuali altre misure per la sicurezza degli studenti e di tutto il personale della scuola".