Emergenza coronavirus, in corso escalation di contagi. Coletto: "In 16 giorni i ricoveri aumentati del 254%"

“L’indice Rt al 20 marzo era di 1 e oggi è all’1,69": l'assessore alla sanità Luca Coletto, nel corso della conferenza stampa sulla riorganizzazione degli ospedali, ha tirato fuori una serie di dati molto preoccupanti che dimostrano la difficile situazione sanitaria dell'Umbria. Uno scenario nettamente peggiore del marzo scorso ed il picco è lontano almeno due-tre settimane. "In 16 giorni, dal 4 al 20 ottobre - ha continuato - in Umbria si è passati da 48 a 170 ricoveri di persone positive al Covid, il 254% in più, mentre i ricoveri nel reparto di terapia intensiva da 6 del 4 ottobre sono diventati 20, con una crescita del 233 per cento”.

L'assessore Coletto ha ribadito l'importanza di indossare sempre la mascherina, lavarsi le mani ed evitare assembramenti: "Non sono armi spuntate, ma sono le armi fondamentali per arginare il contagio. E' sbagliata la corsa al tampone perchè si teme di essere stati vicini a persone contagiate. Bisogna prima di tutti mettersi in isolamento preventivo e dopo 5-6 giorni ha senso fare il tampone per avere la certezza del contagio oppure no. Farlo dopo 24 ore non serve a niente e non rileva l'eventuale infenzione"