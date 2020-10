Coronavirus in Umbria: 263 nuovi positivi in un giorno

Tre nuovi ricoveri in ospedale e 263 nuovi positivi al coronavirus in Umbria in 24 ore. Il dato sui contagi al 15 ottobre è emerso durante la conferenza stampa dell'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, sulla situazione Covid-19 in Umbria.

Il bollettino della settimana dal 4 all'11 ottobre - In sette giorni 648 nuovi positivi al coronavirus in Umbria. Secondo i dati resi noti dalla Regione Umbria nella conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione Covid-19 in Umbria, dal 4 all'11 ottobre, si è passati da 2676 a 3324 casi totali. Un incremento pari al 24,22%. Gli attualmente positivi al coronavirus sono passati da 700 a 1272.

I pazienti in terapia intensiva sono saliti da 4 a 8 nell'arco di quei giorni. I ricoverati in ospedale, invece, da 46 a 63. Registrati anche un decesso e 75 nuovi guariti. I tamponi eseguiti dal 4 all'11 ottobre sono 10346.