Coronavirus, Umbertide: altri nove positivi, ma ci sono anche quattro guariti

Altri 9 contagiati dal coronavirus a Umbertide, dove si registrano però anche 4 guariti in più. A comunicarlo oggi (giovedì 29 ottobre) è il sindaco Luca Carizia, che fa il punto sull'emergenza Covid nel suo territorio.

“L'aggiornamento odierno fornito dal Centro operativo regionale per il Comune di Umbertide - si legge in una nota del Comune - parla di nove positivi da Covid-19 e di quattro guariti in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi nel nostro territorio comunale sono 78: 75 si trovano in isolamento domiciliare e sono asintomatici o hanno sintomi lievi/moderati, tre si trovano in strutture ospedaliere dalla nostra regione”.