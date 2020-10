Coronavirus, Norcia: l'ufficio urbanistica del Comune chiuso per Covid

L'Ufficio Urbanistica del Comune di Norcia è chiuso per Covid. Ad annunciarlo è l'amministrazione cittadina: "Si comunica che tutto il personale dell'Ufficio Urbanistica non sarà presente presso gli uffici causa isolamento fiduciario - si legge in una nota -. La presentazione delle istanze e delle pratiche si svolgerà regolarmente presso l'Ufficio Protocollo comunale, area container Viale XX Settembre. A breve verranno fornite informazioni sui termini di riapertura".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.