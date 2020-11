Covid, i vescovi umbri: "Una catena di preghiera per il cardinal Bassetti"

Una catena di preghiera per chiedere il conforto e l'assistenza divina per il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve positivo al Covid e trasferito nella notte in terapia intensiva all'ospedale di Perugia, dove è ricoverato dal 31 ottobre.

L'invito è rivolto a tutta la comunità cristiana da monsignor Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza Episcopale Umbra, e dagli altri escovi della regione "invocando l’intercessione di Santa Teresa di Gesù Bambino, particolarmente cara al Cardinale. La preghiera - aggiungono i vescovi umbri - raggiunga anche tutti i malati, le loro famiglie e gli operatori sanitari e chieda che la situazione difficile che stiamo affrontando non esasperi gli animi e generi manifestazioni violente di protesta, salvaguardi il lavoro, garanzia necessaria per la vita delle famiglie, e susciti cammini di solidarietà, di giustizia e di pacificazione".