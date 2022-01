Coronavirus in Umbria, la mappa all'8 gennaio: tutti i dati comune per comune

È una la nuova vittima in Umbria collegata al Covid-19, ma cresce anche il numero dei ricoverati in ospedale e quello delle persone in terapia intensiva; sono 3.775 i nuovi positivi rispetto a ieri, mentre torna a crescere in maniera sostanziosa il dato dei guariti (+1.663).

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.10 dell’8 gennaio, sono 34.014 (+2.111 rispetto al 7 gennaio) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 5.922 tamponi molecolari e 20.593 test antigenici.

All’8 gennaio sono 204 (+14 rispetto al 7 gennaio) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 12 (+4 rispetto al 7 gennaio) in terapia intensiva, e 34.014 (+2.111 rispetto al 7 gennaio) le persone in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 110.445 (+3.775 rispetto al 7 gennaio) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 74.909 (+1.663 rispetto al 7 gennaio) i guariti, 1.522 (+1 rispetto al 7 gennaio) i decessi, 1.382.392 (+5.922 rispetto al 7 gennaio) i tamponi molecolari e 1.651.471 (+20.593 rispetto al 7 gennaio) i testi antigenici eseguiti.

Di seguito le mappe della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire - con i dati comune per comune - come sono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i positivi, i guariti, i deceduti, le persone in isolamento contumaciale, i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva.

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI

ATTUALMENTE POSITIVI

GUARITI

DECEDUTI

ISOLAMENTI CONTUMACIALI

RICOVERATI

'COVID HOSPITAL', TERAPIA INTENSIVA

