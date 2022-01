Coronavirus, il bollettino del 30 gennaio: due morti, 1619 nuovi positivi e 2.510 guariti. Aumentano i ricoveri

Due morti, 1619 nuovi positivi e 2.510 guariti. Aumentano i ricoveri ordinari e quelli in terapia intensiva. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 11.09 del 30 gennaio, sono 23188 (-893 rispetto al 29 gennaio) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore eseguiti 2.945 tamponi e 12.175 test antigenici in tutta la regione.

Al 30 gennaio sono 216 (+9 rispetto al 29 gennaio) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 11 (+3 rispetto al 29 gennaio) in terapia intensiva, e 22.972 (-902 rispetto al 29 gennaio) gli isolamenti contumaciali.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 154.479 (+1619) i casi totali di positività al Covid-19 registrati in Umbria, 129669 (+2510) i guariti, 1622 (+2) i decessi, 1.459.010 (+2945) i tamponi effettuati e 1.946.725 (+12175) i test antigenici eseguiti.