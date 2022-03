Coronavirus in Umbria, il bollettino del 4 marzo: 4 morti, 1068 nuovi positivi e 730 guariti

Quattro nuovi decessi legati al Covid-19, 1068 nuovi positivi e 730 guariti. La curva del contagio in Umbria risale per il terzo giorno, ma calano i ricoveri ordinari e quelli in terapia intensiva.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 9.55 del 4 marzo, sono 9603 (+334 rispetto al 3 marzo) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore processati 2.084 tamponi e 5.881 test antigenici in tutta la regione.

Al 4 marzo sono 147 (-5 rispetto al 3 marzo) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 5 (-1 rispetto al 3 marzo) in terapia intensiva, e 9.456 (+339 rispetto al 3 marzo) gli isolamenti contumaciali.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 188.044 (+1068) i casi totali di positività al coronavirus registrati in Umbria, 176695 (+730) i guariti, 1746 (+4) i decessi, 1.530.841 (+2084) i tamponi effettuati e 2.204.005 (+5881) i test antigenici eseguiti.