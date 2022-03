Coronavirus in Umbria, il bollettino del 3 marzo: la curva risale, 935 nuovi positivi e 774 guariti

Dopo un calo costante nelle ultime settimane, la curva risale per il secondo giorno. Aumentano i ricoveri e gli isolamenti contumaciali. Registrati 935 nuovi positivi al Covid-19 e 774 guariti. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 9.58 del 3 marzo 2022, sono 9269 (+161 rispetto al 2 marzo) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore processati 1.812 tamponi e 6.490 test antigenici in tutta la regione.

Al 3 marzo sono 152 (+4 rispetto al 2 marzo) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 6 (+1 rispetto al 2 marzo) in terapia intensiva, e 9.117 (+157 rispetto al 2 marzo) gli isolamenti contumaciali.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 186.976 (+935) i casi totali di positività al coronavirus registrati in Umbria, 175965 (+774) i guariti, 1742 (dato invariato) i decessi legati al Covid-19, 1.528.757 (+1.812) i tamponi effettuati e 2.198.124 (+6490) i test antigenici eseguiti.

Coronavirus in Umbria, il report del Nucleo epidemiologico regionale (aggiornato al primo marzo)

Secondo il report elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale aggiornato al primo marzo "in Umbria la curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni mostra un trend in diminuzione, anche se meno marcato rispetto alle settimane precedenti".

Lo studio evidenzia al 1 marzo "un’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti pari a 604, mentre l’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni si attesta ad un valore di 0,89. L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età conferma tassi superiori alla media regionale per la popolazione tra 3 e 44 anni". E ancora: "Tra i quattordicenni e ventiquattrenni si osserva inoltre, un lieve incremento dei tassi, dato in controtendenza rispetto alle altre classi di età in cui si assiste a una riduzione o stabilizzazione".

L'analisi riporta che "Tutti i distretti sanitari hanno l’incidenza inferiore a 1.000 casi per 100.000 abitanti" e che "rispetto alla settimana precedente si osserva una leggera diminuzione nell’impegno ospedaliero regionale (al 01 marzo 148 ricoveri di cui 5 in terapia intensiva), mentre si registrano nella settimana 21-27 febbraio 16 decessi".