Coronavirus in Umbria, il bollettino del 3 gennaio 2022: due morti, 1134 nuovi positivi e 13 ricoveri in più

Due morti, 1134 nuovi positivi, 90 guariti e 13 ricoveri in più. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.23 del 3 gennaio, sono 24405 (+1.042) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore eseguiti 2.386 tamponi e 6.430 test antigenici in tutta la regione.

Al 3 gennaio sono 172 (+13 rispetto al 2 gennaio) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 10 (+2) in terapia intensiva, e 24.233 (+1.029 rispetto al 2 gennaio) gli isolamenti contumaciali.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 94.602 (+1134 rispetto al 2 gennaio) i casi totali di positività al coronavirus registrati in Umbria, 68687 (+90) i guariti, 1510 (+2) i decessi, 1.357.822 (+2.386) i tamponi effettuati e 1.577.134 (+6.430) i test antigenici eseguiti.