Coronavirus in Umbria, il bollettino del 28 dicembre: un morto, dieci ricoveri in più e 2.717 nuovi positivi

Un nuovo decesso, dieci ricoveri in più, 132 guariti e 2.717 nuovi positivi. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 12.58 del 28 dicembre sono 11091 (+2584 rispetto al 27 dicembre) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore eseguiti 5952 tamponi e 19838 test antigenici in tutta la regione.

Al 28 dicembre sono 112 (+10 rispetto al 27 dicembre) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 8 (-1 rispetto al 27 dicembre) in terapia intensiva, e 10.979 (+2.574) gli isolamenti contumaciali.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 79.749 (+2717) i casi totali di positività al coronavirus registrati in Umbria, 67156 (+132) i guariti, 1502 (+1) i decessi, 1.330.175 (+5952) i tamponi effettuati e 1.494.738 (+19.838) i test antigenici effettuati.

Coronavirus in Umbria: le nuove disposizioni della Regione per tamponi, quarantene e contatti

Il Commissario regionale per l’emergenza coronavirus in Umbria, Massimo D’Angelo, ha emanato nuove disposizioni per arginare il contagio. Una decisione presa "alla luce dell’attuale contesto che vede anche in Umbria la diffusione ampiamente prevalente della variante Omicron".

Per la quarantena basta risultare positivi al test antigenico. Ecco le disposizioni del commissario.

Positivi al virus: "I soggetti risultati positivi al Covid, sia dall’esito del tampone molecolare che al test antigenico (come da disposizione Ministeriale già in vigore), dovranno rimanere in isolamento contumaciale almeno per 10 giorni, di cui gli ultimi 3 senza sintomi, ed avere un test molecolare negativo effettuato alla scadenza dell’isolamento stesso. Nel caso in cui quest’ultimo tampone risultasse positivo l’isolamento proseguirà per ulteriori 7 giorni al termine dei quali seguirà ulteriore tampone", spiega una nota della Regione Umbria.

Contatti del positivo: "Se il soggetto venuto a contatto con un positivo è vaccinato con ciclo completo da almeno 14 giorni dovrà: rimanere in quarantena per 7 giorni, al termine dei quali dovrà risultare negativo a un tampone molecolare o un test antigenico", oppure "dovrà rimanere in isolamento per 14 giorni al termine dei quali potrà uscire dall’isolamento senza l’esecuzione di un test diagnostico". E ancora: "Se il soggetto venuto a contatto con un positivo non è vaccinato con ciclo completo, dovrà rimanere in quarantena per 10 giorni al termine dei quali dovrà avere un tampone molecolare o test antigenico con risultato negativo".