Coronavirus in Umbria, il bollettino del 26 dicembre: 14 nuovi ricoveri in ospedale e 348 positivi

Nessun nuovo decesso, 14 ricoveri in più, 348 nuovi positivi e 135 guariti. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.40 del 26 dicembre, sono 7621 (+213 rispetto al 25 dicembre) gli attualmente positivi al coronavirus registrati in Umbria. Nelle ultime 24 ore eseguiti 878 tamponi e 2.210 test antigenici in tutta la regione.

Al 26 dicembre sono 91 (+14 rispetto al 25 dicembre) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 9 (+1 rispetto al 25 dicembre) in terapia intensiva, e 7.530 (+199 rispetto al 25 dicembre) gli isolamenti contumaciali.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 76.097 (+348) i casi totali di positività al coronavirus registrati in Umbria, 66975 (+135) i guariti, 1501 (dato invariato) i decessi, 1.321.892 (+878) i tamponi effettuati e 1.468.293 (+2.210) i test antigenici eseguiti.

Coronavirus in Umbria, pronti più posti letto

L'assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto, nei giorni scorsi ha annunciato l'aumento dei posti letto per fronteggiare l'ondata di contagi: "Per ora i posti di terapia intensiva (riservati a pazienti Covid, ndr) restano 16 - ha detto Coletto - . Nell'area medica invece, dall'attuale disponibilità di 90 posti, saliremo fino a 120 e riattiveremo 16 posti all'ospedale di Città di Castello e 14 in quello di Foligno. Porteremo infine da 13 a 17 i posti in semintensiva".