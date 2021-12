Coronavirus in Umbria, il bollettino del 16 dicembre: 260 nuovi positivi e 94 guariti, nuovo ricovero in terapia intensiva

Nessun nuovo decesso, 260 nuovi positivi al Covid e 94 guariti. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.06 del 16 dicembre, sono 2869 (+166 rispetto al 15 dicembre) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore eseguiti 3330 tamponi e 9.946 test antigenici in tutta la regione.

Al 16 dicembre sono 57 (+1 rispetto al 15 dicembre) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 9 (+1) in terapia intensiva, e 2.812 (+165 rispetto al 15 dicembre) gli isolamenti contumaciali.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 70.079 (+260) i casi totali di positività al coronavirus registrati in Umbria, 65713 (+94) i guariti, 1497 (dato invariato) i decessi, 1.285.376 (+3.330) i tamponi eseguiti e 1.352.459 (+9.946) i test antigenici effettuati.

Vaccini contro il coronavirus, il punto in Umbria

Gli umbri vaccinati con terza dose sono già 191.126 (+6.620 rispetto a ieri 15 dicembre, +3,6%), cioè il 22,23% della popolazione che può vaccinarsi. Gli umbri che hanno completato il ciclo vaccinale con due inoculazioni sono 691.802 (+551 rispetto a ieri, 80,24%). In crescita le prime dosi: 710.202 (+337 rispetto al 15 dicembre, 81,35%).

Sono 81.345 quelli che finora hanno fissato l'appuntamento secondo i dati sul portale della Regione.

In base al report governativo sui vaccini aggiornato alla mattina del 16 dicembre l'Umbria ha utilizzato finora il 95,3 per cento delle dosi fornite, cioè 1.545.320 su 1.621.632. Ne restano, quindi, disponibili 76.312.

Vaccini contro il coronavirus, nuove scorte

Nuove scorte di vaccino contro il coronavirus in arrivo per l'Umbria. Poste Italiane annuncia con una nota che "sono diretti a Perugia i furgoni Sda per la consegna di 10.000 dosi del vaccino Moderna". E ancora: "Nella giornata di oggi (16 dicembre) alcuni mezzi, in collaborazione con l’Esercito Italiano, prenderanno in carico le scatole contenenti i vaccini Moderna e le consegneranno all'Azienda Ospedaliera di Perugia".

Coronavirus, vaccini ai bambini: come prenotare

L'Umbria da oggi - 16 dicembre -, secondo quando annunciato dalla Regione, ha iniziato la somministrazione dei vaccini anche ai bambini dai 5 agli 11 anni.

L'elenco dei punti pediatrici territoriali e punti vaccinali ospedalieri dedicati

Le prenotazioni, ha spiegato la Regione, "sono state aperte con un giorno di anticipo rispetto al previsto, grazie all’approvvigionamento tempestivo dei vaccini richiesto al Commissario nazionale per la gestione dell’emergenza, Generale Figliuolo. Le somministrazioni inizieranno il 16 dicembre presso i punti vaccinali pediatrici territoriali e ospedalieri dedicati".

"Sarà possibile prenotare il vaccino tramite il portale regionale, in farmacia o su SanitApp", sottolinea la Regione Umbria. Palazzo Donini evidenzia anche che "sono in programmazione le agende per le vaccinazioni dei soggetti over 12 per tutto il mese di gennaio 2022 che saranno abilitate nei prossimi giorni".