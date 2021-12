Coronavirus in Umbria, riunione del Cts: "Per valutare eventuali azioni di contenimento"

Come in tutta Italia anche in Umbria preoccupa l'aumento di nuovi casi di Covid, mentre continua la campagna vaccinale e sono sempre più i cittadini che si prenotano per ricevere la terza dose (dal 23 dicembre stop all'accesso libero nei punti vaccinali, dove servirà necessariamente la prenotazione).

E oggi (lunedì 20 dicembre) intanto, come spiega la Regione, "si è riunito il 'Cts' (Comitato tecnico scientifico regionale, ndr) per una valutazione approfondita del mutato scenario epidemiologico e per le eventuali azioni di contenimento da mettere in atto nei prossimi giorni. Le indicazioni del 'Cts' saranno oggetto di ulteriori valutazioni da parte dell’esecutivo regionale e verranno comunicate opportunamente alla popolazione".