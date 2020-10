Coronavirus, 77enne di Umbertide muore all'ospedale di Città di Castello

Era residente a Umbertide uno dei due pazienti positivi al coronavirus deceduti nelle ultime ore. A comunicarlo è il sindaco Luca Carizia: "Dalla Usl Umbria 1 - si legge in una nota - ci è stata data comunicazione del decesso di una persona anziana residente nel nostro Comune che era ricoverata in ospedale. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze e l'abbraccio di tutta la nostra comunità".

L'ufficialità della Usl Umbria 1 - "Nella serata di domenica - spiega una nota della Usl Umbria 1 - è deceduta all'ospedale di Città di Castello una donna di 77 anni, altotiberina, positiva al Covid-19".

Il primo cittadino fa poi il punto sulla situazione legata all'emergenza Covid: "Le autorità sanitarie ci hanno informati per le vie brevi della guarigione del nostro concittadino che era ricoverato in una struttura ospedaliera. Ad oggi risultano nove i casi di positività nel nostro territorio comunale: tutti loro (tra cui è presente una persona domiciliata in un altro Comune) sono in isolamento domiciliare".