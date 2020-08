Coronavirus in Umbria, il bollettino della settimana dal 14 al 21 agosto: 70 nuovi positivi su 7.513 tamponi

Coronavirus in Umbria, ecco il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile per la settimana dal 14 al 21 agosto con i dati aggiornati alle ore 8 di venerdì 21 agosto: "I casi positivi - spiega la task force - sono passati da 1.532 del 14 agosto a 1.602 di oggi (+ 70); gli attualmente positivi da 73 sono diventati 129 (+ 56)".

I guariti "sono cresciuti da 1379 a 1393 (+ 14); i ricoveri totali sono passati da 10 a 11 (+ 1); di questi 1 è in rianimazione (+ 1)". I decessi "sono 80 (invariato)". Il totale delle persone attualmente in isolamento è "1411 rispetto alle 835 (+ 576) del 14 agosto", e di queste "sono in isolamento contumaciale 118 rispetto ai 63 del 14 agosto (+ 55)".

E ancora: "Alle ore 8 di questa mattina il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 139.407, rispetto ai 131.894 effettuati alla data del 14 agosto, con un aumento di 7.513 tamponi".