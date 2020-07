Coronavirus in Umbria, il bollettino del 31 luglio: un nuovo positivo

Un nuovo positivo al coronavirus in Umbria, ma calano i ricoverati in ospedale. Secondo l'ultimo bollettino e l'aggiornamento della Regione Umbria e della Protezione Civile al 31 luglio sono 23 gli attualmente positivi in Umbria. I casi totali, dall'inizio dell'emergenza, salgono a 1.466. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 697 tamponi. Al momento sono sei le persone ricoverate in ospedale, con le terapie intensive ancora vuote. I decessi totali dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Umbria restano fermi a 80. Il totale dei guariti è di 1363.

Gli attualmente positivi sono a Città di Castello (1), Passignano sul Trasimeno (1), Perugia (5), Corciano (2), Marsciano (2), Trevi (2), Castel Ritaldi (2), Orvieto (1), Ficulle (1), Terni (4).