Coronavirus in Umbria, il bollettino della settimana: 135 nuovi casi, ricoveri in aumento

Sono 135 (la settimana scorsa erano stati 133) i nuovi casi di coronavirus registrati in Umbria negli ultimi sette giorni (dal 4 settembre a oggi, venerdì 11) a fronte di 11.141 tamponi eseguiti (nella settimana precedente erano stati 12.324) con il totale che sale così a 173.381.

Questi i dati comunicati dalla Regione Umbria nel bollettino settimanale, aggiornati alle 8 di questa mattina: "Gli attualmente positivi - si legge nella nota - da 332 sono diventati 400 (+68). I guariti sono cresciuti da 1.462 a 1.528 (+66); i ricoveri totali sono passati da 14 a 23 (+9), di cui 4 in rianimazione (+1). I decessi sono 81 (+1). Il totale delle persone attualmente in isolamento è 1.965 rispetto alle 1.905 (+60) del 4 settembre, e di queste sono in isolamento contumaciale 377 rispetto alle 318 del 4 settembre (+59)".