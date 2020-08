Coronavirus in Umbria, il bollettino del 4 agosto: due nuovi positivi

Altri due nuovi casi di coronavirus in Umbria, dove sale così a 1.477 il numero delle persone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria (1.059 i tamponi eseguiti nelle ultime ore, con il totale che sale a 123.724). Dal bollettino di oggi (martedì 4 agosto) - con i dati di Regione e Protezione Civile aggiornati alle ore 11.46 - si evince anche un 'parallelo' aumento degli attuali positivi, che ora sono 34 (+2 rispetto a ieri).

Questo perché non cambia il dato dei guariti che rimangono 1.363, così come 5 restano i clinicamente guariti e 80 i decessi complessivi dall'inizio dell'emergenza. Cresce invece il numero delle persone in isolamento, che ora sono 27 (+2), mentre non si registrano novità nei 'Covid Hospital' umbri dove sono sempre 7 i pazienti ricoverati (nessuno dei quali è in terapia intensiva).