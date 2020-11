Coronavirus, il bollettino di Perugia del 25 novembre: nessun decesso, ricoveri e isolamenti in calo

Emergenza coronavirus a Perugia: 75 nuovi contagiati si registrano oggi (mercoleedì 25 novembre) nel capoluogo dell'Umbria. Secondo il bollettino odierno della Protezione Civile e della Regione (che non formisce il dato comunale dei tamponi eseguiti, 4.331 ieri in Umbria), aggiornato alle ore 12.31, salgono infatti a 5.095 i casi totali dall'inizio della pandemia.

Scendono però gli attualmente positivi, che ora sono 1.861 (-60 rispetto a ieri), perché cresce il numero dei guariti che diventano 3.164 (+135), mentre resta fermo a 70 il totale dei decessi. In calo anche il numero delle persone in isolamento contumaciale che ora sono 1.081 (-54), mentre scende a 60 (-6) il totale dei pazienti ricoverati e a 9 (-1) il numero di quelli in terapia intensiva.