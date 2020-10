Coronavirus, il bollettino da Passignano sul Trasimeno

"Giornata sostanzialmente stabile in cui si registra un aumento di guariti e una netta diminuzione delle persone in isolamento". Questo è "il segno che i contagi rimangono tra le persone in isolamento e che sono in larghissima parte contagi familiari. Alcuni con lievi sintomi, larga parte asintomatici".

Il sindaco di Passignano sul Trasimeno, Sandro Pasquali, aggiorna il bollettino del coronavirus con un post su Facebook. Al 21 ottobre sono "79 positivi, 105 persone in isolamento e 4 nuovi guariti".

Infine, l'appello ai cittadini: "È necessario che ognuno di noi faccia la sua parte, rispettando le regole, indossando la mascherina, lavandosi frequentemente le mani, mantenendo il distanziamento"