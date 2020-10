Coronavirus, due nuovi casi e un guarito a Norcia: sei gli attualmente positivi

Sale a 6 il totagle degli attualmente positivi a Norcia. A comunicarlo è l'amministrazione cittadina: "Covid-19, 2 nuovi casi positivi e un guarito - si legge in una nota del Comune -. Il sindaco ha firmato l'ordinanza di isolamento contumaciale per altri due soggetti risultati positivi al coronavirus e la revoca per un soggetto. Al 22 ottobre, a Norcial sono 6 i casi positivi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poi le raccomandazioni: "Osservare le disposizioni di sicurezza; idossare la mascherina obbligatoria all'aperto vicino ad altre persone non conviventi; nei luoghi chiusi e sul luogo di lavoro; mantenere distanza interpersonale di un metro e - conclude la nota - igienizzarsi le mani".