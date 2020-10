Coronavirus, Nocera Umbra: altri due casi, via all'indagine epidemiologica

Altri due nuovi casi di coronavirus a Nocera Umbra. A comunicarlo è il sindaco Giovanni Bontempi: "Si avvisa la cittadinanza - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - che abbiamo ricevuto comunicazione dalla Asl 2 di due tamponi positivi . Un soggetto è in isolamento domiciliare in altro Comune dove vive e lavora. Un soggetto è ricoverato in ospedale per altre patologie. In queste ore la Asl sta attivando l’indagine epidemiologica e l’isolamento dei contatti".

