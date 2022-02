Coronavirus in Umbria, la mappa al 2 febbraio: tutti i dati comune per comune

Sono 1.827 (quindi 210 in meno rispetto ai 2.037 di ieri) i nuovi casi di coronavirus registrati oggi (mercoledì 2 febbraio 2022) in Umbria, dove diventano così 158.936 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria mentre nella regione si contano purtroppo altri 3 decessi (sale a 1.623 il totale).

Ammontano intanto a 3.603 - quindi 72 in più rispetto ai 3.531 del giorno precedente - i tamponi molecolari eseguiti nelle ultime ore (con il totale che sale a 1.466.729), mentre diventano 1.982.6741 (+11.893, ieri erano stati 18.430) i test antigenici effettuati finora: sono dunque 15.496 (-6.465 rispetto a ieri) i test totali processati nelle ultime ore con un tasso di positività che (prendendo in considerazione la somma di tamponi e test) passa dal 9,27% di ieri all'11,79% di oggi.

Nel bollettino odierno - con i dati di Regione e Protezione Civile aggiornati alle ore 11.05 - a differenza di ieri si registra poi un aumento degli attualmente positivi, che ora sono 22.341 (+358). Questo perché cresce in misura inferiore rispetto ai nuovi casi il numero dei guariti, che diventano 134.961 (+1.466), mentre come detto salgono a 1.634 (+3) i decessi complessivi conteggiati dall'inizio della pandemia. In crescita anche il numero delle persone in isolamento contumaciale che ora sono 22.113 (+355), mentre nei reparti Covid degli ospedali umbri sale a 228 (+3) il totale dei ricoverati e scende a 9 (-1) il numero di quelli in terapia intensiva.

Di seguito le mappe della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire - con i dati comune per comune (nessuno dei 92 comuni umbri è attualmente 'Covid-free') - come sono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i positivi, i guariti, i deceduti, le persone in isolamento contumaciale, i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva...

