Coronavirus in Umbria, la mappa al 5 gennaio: tutti i dati comune per comune

Altri 234 casi di coronavirus (quindi 180 in più rispetto ai 54 di ieri) sono stati registrati oggi (martedì 5 gennaio) in Umbria, dove diventano così 29.728 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria (4.249 però - quindi 3.707 in più rispetto ai 542 del giorno precedente con un tasso di positività del 5,5% - i tamponi eseguiti nelle ultime ore, con il totale che sale a 513.892). Dal bollettino odierno - con i dati di Regione e Protezione Civile aggiornati alle ore 11.53 - si evince però un aumento di misura inferiore per quanto riguarda gli attualmente positivi, che ora sono 3.933 (+55).

Questo perché cresce il numero dei guariti che diventano 25.155 (+175), mentre salgono a 640 (+4) i decessi complessivi conteggiati dall'inizio della pandemia. Cresce anche il numero delle persone in isolamento contumaciale, che ora sono 3.615 (+55), mentre nei 'Covid Hospital' umbri restano 318 i pazienti ricoverati e scende a 43 (-1) il totale di quelli in terapia intensiva.

Di seguito le mappe della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire - con i dati comune per comune (restano 87 su 92 quelli attualmente 'positivi') - come sono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i positivi, i guariti, i deceduti, le persone in isolamento contumaciale, i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva...

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI

ATTUALMENTE POSITIVI (in aggiornamento)

GUARITI (in aggiornamento)

DECEDUTI

ISOLAMENTI CONTUMACIALI (in aggiornamento)

RICOVERATI (in aggiornamento)

'COVID HOSPITAL', TERAPIA INTENSIVA

