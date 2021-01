Coronavirus in Umbria, la mappa al 18 gennaio: tutti i dati comune per comune

Altri 94 casi di coronavirus (59 in meno rispetto ai 153 di ieri) sono stati registrati oggi (lunedì 18 gennaio) in Umbria, dove diventano così 32.397 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria (467 però - quindi 2.312 in meno rispetto ai 2.779 del giorno precedente con un tasso di positività che passa dal 5,5% di ieri al 20,1% - i tamponi eseguiti nelle ultime ore, con il totale che sale a 549.289). Nel bollettino odierno però - con i dati di Regione e Protezione Civile aggiornati alle ore 11.06 - si registra comunque una diminuzione degli attualmente positivi, che ora sono 4.580 (-26).

Questo perché aumenta il numero dei guariti che diventano 27.116 (+112), mentre salgono a 701 (+8) i decessi complessivi conteggiati dall'inizio della pandemia. In calo intanto il numero delle persone in isolamento contumaciale che ora sono 4.249 (-29), mentre nei 'Covid Hospital' umbri sale a 331 (+3) il numero dei pazienti ricoverati e resta stabile a 48 il totale di quelli in terapia intensiva.

Di seguito le mappe della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire - con i dati comune per comune (salgono a 84 su 92 quelli attualmente 'positivi', che ieri erano 83) - come sono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i positivi, i guariti, i deceduti, le persone in isolamento contumaciale, i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva...

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI

ATTUALMENTE POSITIVI

GUARITI

DECEDUTI

ISOLAMENTI CONTUMACIALI

RICOVERATI

'COVID HOSPITAL', TERAPIA INTENSIVA

