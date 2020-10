Coronavirus in Umbria, il bollettino del 9 ottobre: 151 nuovi positivi e 5 ricoveri in più

Un 'picco' da record, purtroppo negativo, sul fronte Coronavirus in Umbria. Sono infatti 151 i nuovi casi di coronavirus registrati nel bollettino di oggi (venerdì 9 ottobre), con 2.645 tamponi eseguiti nelle ultime ore (con il totale che sale a 223.791), e 5 ricoverati in più nei 'Covid Hospital della Regione'. I dati sono stati annunciati nel corso della conferenza stampa in Regione per fare un punto sull'emergenza sanitaria. Con questa nuova 'impennata' dei contagi diventano così a 3.057 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio della pandemia, mentre sono ora 1.005 (+137 rispetto a ieri) gli attualmente positivi.

Questo perché aumenta il numero dei guariti che diventano 1.965 (+14), mentre restano 5 i clinicamente guariti e 87 i decessi totali dall'inizio della pandemia (l'ultimo un 92enne di Assisi). Cresce poi il totale delle persone in isolamento contumaciale, che ora sono 942 (+132), mentre nei 'Covid Hospital' umbri sale a 63 (+5) il numero complessivo dei pazienti ricoverati (sempre 8 invece quelli in terapia intensiva).