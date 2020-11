Coronavirus in Umbria, il bollettino del 12 novembre: 783 positivi e 8 decessi, 325 i guariti

Sono 783 (quindi 268 in più rispetto ai 515 di ieri) i nuovi casi di coronavirus registrati oggi (giovedì 12 novembre) in Umbria, dove diventano così 17.036 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria (5.824 però - quindi 1.069 in più rispetto ai 4.755 del giorno precedente - i tamponi eseguiti nelle ultime ore, con il totale che sale a 346.677).

Dal bollettino odierno - con i dati di Regione e Protezione Civile aggiornati alle ore 12.56 - si evince però un aumento inferiore degli attuali positivi, che ora sono 10.789 (+450).

Questo perché cresce il numero dei guariti che diventano 6.021 (+325), mentre salgono a 226 (+8) i decessi complessivi conteggiati dall'inizio della pandemia. Aumentano anche le persone in isolamento contumaciale, che ora sono 10.366 (+454), mentre nei 'Covid Hospital' umbri scendono a 423 (-4) il numero complessivo dei pazienti ricoverati ma sale a 69 (+1) il totale di quelli in terapia intensiva.