Coronavirus, buone notizie Magione: "Dopo oltre un mese attualmente positivi sotto quota 100"

Una buona notizia sul fronte emergenza coronavirus a Magione, dove dopo oltre un mese gli attualmente positivi scendono sotto le cento unità. Ad annunciarlo è l'amministrazione comunale: "Continuano a scendere rapidamente i casi di coronavirus a livello comunale - si egge in una nota - , rimangono 87 persone contagiate. Lo stesso dato che si registrava esattamente un mese fa".

Poi il quado generale della situazione: "Quattro persone sono ancora ricoverate - siega il Comune -, di cui due in terapia intensiva. Il quadro sanitario a Magione è il seguente: 87 positivi (-20); 304 guariti (+21); 7 decessi; 178 in isolamento; 1.696 in isolamento concluso".