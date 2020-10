Coronavirus, il bollettino da Magione: quattro classi in isolamento e due ricoverati

"Quattro nuovi casi e due guarigioni: salgono a 75 i positivi a livello comunale con due ricoverati". Il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, aggiorna via Facebook il bollettino del coronavirus.

"Il quadro sanitario a Magione - spiega il sindaco - è il seguente: 75 attualmente positivi (+4), 32 guariti (+2), 181 in isolamento, 1101 in isolamento concluso, 4 classi scolastiche in isolamento, due ricoverati in ospedale".

E ancora: "Sono due le guarigioni certificate con quattro nuovi positivi, di cui due all'interno di nuclei familiari già contagiati e sottoposti a quarantena. Nessun minore frequentante le nostre scuole è coinvolto". L'età media dei casi, sottolinea il sindaco, "si alza nettamente. Sono due le persone ricoverate tra i nostri concittadini".